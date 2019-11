Kevin Hart (40) hat das Schlimmste überstanden! Im September versetzten Bilder eines wahren Horror-Crashs die Fans des Comedian in große Sorge. Als Beifahrer bei dem schrecklichen Autounfall hatte er sich schwere Verletzungen am Rücken zugezogen. Zwar war Kevin zuletzt auf dem Weg der Besserung – eine Preisverleihung Ende Oktober musste er aus Genesungsgründen aber noch absagen. Jetzt scheint er wieder fit zu sein. Bei den People's Choice Awards wagte er sich zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder auf die Bühne.

Als strahlender Sieger der Kategorie "Bester Comedy-Act 2019" durfte Kevin bei der gestrigen Veranstaltung in Santa Monica seinen Preis entgegennehmen. "Danke Gott, denn es ist nicht selbstverständlich, dass ich heute hier stehen kann" begann der Comedy-Star einem CNN-Bericht nach seine emotionale Dankesrede. "Dass ich es bin, bringt mich dazu, das Leben noch mehr zu schätzen", fügte er in Erinnerung an die schwere Zeit nach dem Unfall hinzu und bedankte sich bei seiner Familie für die Unterstützung: "Was wirklich zählt, ist die Familie."

Neben Kevin Hart durfte sich beispielsweise Schauspieler Cole Sprouse (27) über eine doppelte Auszeichnung freuen. Für seine Rolle in Riverdale konnte er den Preis als Fernsehstar 2019 ergattern. Für seine Leistung in dem Film "Drei Schritte zu dir" setzte er sich zudem als bester Drama-Darsteller gegen die harte Konkurrenz um Leonardo DiCaprio (45), Zac Efron (32) und Brad Pitt (55) durch.

Getty Images Comedian Kevin Hart

Getty Images Comedian Kevin Hart und seine Familie

Getty Images Schauspieler Cole Sprouse bei den People's Choice Awards 2019

