Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) sind gerade DAS Traumpaar der Musikbranche. Nach ihrer heißen Zusammenarbeit an dem Song "Señorita" und vielen Liebes-Spekulationen seitens ihrer Fans haben sich die beiden Nachwuchsstars vor einigen Monaten als Pärchen geoutet und leben ihre Beziehung seitdem ungeniert auf Social Media und in der Öffentlichkeit aus. Jetzt hat Camila sogar für alle sichtbar ihre Handyhülle mit einem Liebesstatement versehen.

Damit hat die Sängerin ihren Liebsten immer dabei: Die 22-Jährige hat die schwarze Hülle ihres Handys jetzt mit dem ersten Buchstaben des Vornamens ihres Freundes geschmückt. Das kleine, süße "S" wurde bereits von Paparazzi abgelichtet. Ob Shawn sein Mobiltelefon etwa auch mit einem "C" verziert hat? Es würde einen bei den beiden Turteltauben auf jeden Fall nicht wundern.

Erst vor Kurzem haben Shawn und Camila verraten, dass sie nicht nur ein gemeinsames Lied, sondern sogar eine ganze Liebesplaylist haben. Die Songs bleiben allerdings geheim: "Ich würde dir so gern mehr darüber verraten, so gern, aber ich habe das Gefühl, dass es nur Camila und mich etwas angeht", erklärte der "In My Blood"-Sänger einem neugierigen Fan laut Just Jared.

Splash News Shawn Mendes und Camila Cabello, 2019

Anzeige

ActionPress / Backgrid Camila Cabello im November 2019 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige

Wie findet ihr Camilas Handyhülle mit dem Anfangsbuchstaben ihres Freundes? Süße Idee! Herrje, wie kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de