So offen hat Liam Payne (26) lange nicht mehr über sein Privatleben geredet. Das One Direction-Mitglied gab weder während seiner Zeit in der Boyband noch danach viel über seine Beziehungen gegenüber der Öffentlichkeit preis. Seit der 26-Jährige Vater geworden ist, scheint er sich noch mehr aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Fans dürften also mehr als überrascht darüber sein, dass er jetzt ganz ausführlich über die Beziehung zu Cheryl Cole (36), der Mutter seines Sohnes, gesprochen hat.

In der noch unveröffentlichten Dokumentation Ant Middleton and Liam Payne: Straight Talking erklärt er, was ihm die Sängerin auch jetzt, nach ihrer Trennung, noch bedeutet: "Sie ist eine der wichtigsten Personen, wenn nicht DIE wichtigste Person in meinem Leben. Ich habe Glück, dass ich jemanden habe, der versteht, was ich durchmache." In der Beziehung hätte er jedoch Probleme damit gehabt, ihre Gefühle zu verstehen: "Ich glaube, ich habe gelernt, dass, während ich eigentlich sie beschützen will, ein großer Teil von ihr immer mich beschützen will", fügt Liam hinzu.

Mittlerweile datet der "Strip That Down"-Interpret übrigens eine andere Frau: das texanische Model Maya Henry (19). Die Beziehung zu seiner Ex und der Mutter seines Sohnes scheint aber auch nach der Trennung noch immer mehr als positiv zu sein.

Getty Images Liam Payne im Oktober 2019

FeatureflashSHM / ActionPress Cheryl Cole und Liam Payne bei den Brit Awards im Februar 2018

Getty Images Liam Payne im September 2019

