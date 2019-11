In den vergangenen Wochen waren alle Augen auf Pietro Lombardi (27) und Love Island-Kandidatin Melissa (24) gerichtet. Jeder fragte sich: Werden der Sänger und die Kuppelshow-Teilnehmerin ein Paar oder nicht? Vor Kurzem machten die beiden allerdings deutlich, dass sie nicht vorhaben, sich weiter kennenzulernen. Mit Promiflash spricht Pies guter Kumpel Dominic Harrison (28) jetzt über den TV-Flirt und den möglichen Druck der Öffentlichkeit.

"Also, ich finde es schwer, dass man gleich darauf beharrt, dass aus einem 'Ich möchte eine Person kennenlernen' gleich am besten die Hochzeit morgen stattfinden soll und am besten noch davor die Geburt des Kindes...", macht der 28-Jährige im Promiflash-Interview bei der McDonald's Benefiz Gala 2019 in München deutlich. Man solle den Menschen Zeit geben, alles weitere entwickle sich dann – oder eben auch nicht: "Wenn es nicht passt, dann passt es nicht und wenn es passt, schön."

Pietro erklärte seinen Fans, dass er aktuell nicht bereit für eine Beziehung sei und sich voll und ganz auf Sohnemann Alessio (4) und seine Musik konzentrieren wolle. Stimmt es, dass es im Leben des Musikers aktuell keinen Platz für eine Frau gibt? "Das überlassen wir Pietro", schmunzelt Domi.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison bei der "König der Löwen"-Europa-Premiere in London

