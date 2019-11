Die Serie The Crown erfreut sich allerorts höchster Beliebtheit – auch viele Mitglieder der britischen Royal Family, um die es in der Serie geht, folgen der TV-Produktion. Sogar Queen Elizabeth II. (93) höchstpersönlich ist über die Serie genau im Bilde. Es gibt aber auch prominente Royals, die wohl keine Fans der erfolgreichen Serie sind. Dazu gehört einer der Enkel der Queen: Prinz William (37). Das musste eine der Darstellerinnen der Serie, Olivia Colman (45), vor einiger Zeit am eigenen Leib erfahren.

Olivia, die in The Crown die Queen spielt, erzählte in der Graham Norton Show von ihrem Zusammentreffen mit dem Prinzen. "Ich traf William bei einem Dinner und er fragte mich, was ich derzeit mache – ehe er anfügte: 'Tatsächlich weiß ich sogar, was Sie machen.' Ich war so aufgeregt und fragte: 'Haben Sie es sich schon einmal angesehen?' Seine Antwort war ein klares Nein", erinnerte sich die Oscar-Preisträgerin.

Auch wenn Olivia die Reaktion des Prinzen eher als unangenehmes Erlebnis in Erinnerung hat, war sie ansonsten voll des Lobes für den zukünftigen britischen König: "Er war sehr charmant und absolut nett." Die dritte Staffel der Erfolgsserie geht am 17. November weiter. Sie behandelt die Zeit zwischen 1964 bis 1972.

Netflix Olivia Colman als Queen Elizabeth II in "The Crown"

Getty Images Prinz William im November 2019

Netflix Olivia Colman und Tobias Menzies in "The Crown"

