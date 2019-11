Oliver Pocher (41) verrät endlich das Geschlecht seines vierten Kindes! Am vergangenen Montag brachte seine Frau Amira das erste gemeinsame Kind der Neu-Eheleute zur Welt. Mit den Worten "Der neue Pocher ist da" sorgte der Comedian dann für einige Spekulationen, sein neuester Nachwuchs sei ein Junge. Und tatsächlich: In einem weiteren Social-Media-Beitrag bestätigt Oli, dass er Papa eines Sohnes geworden ist!

Via Instagram veröffentlichte der 41-Jährige am Montag ein Bild eines Ottifanten, das Komiker-Kollege Otto Waalkes (71) für sein Baby gemalt hatte. Dazu schrieb Oli stolz: "Das hätte ich mir nie erträumt, dass das Idol meiner Kindheit, mal zur Geburt meines Sohnes was malt!" Neben dem Dank an den bekannten Ostfriesen machte der Hannoveraner damit endgültig klar: Der neue Pocher ist tatsächlich ein Junge!

Für viele Fans des Schauspielers dürfte das aber keine Überraschung sein: Erst kurz vor der Geburt hatte Olis Let's Dance-Kumpel Jorge Gonzalez (52) das Geschlecht nämlich schon ausgeplaudert! Seid ihr überrascht, dass Oli und Amira Eltern eines Sohnes geworden sind? Stimmt unten ab.

Instagram / amira_m.aly Die Hand des Babys von Oliver und Amira Pocher

Splash Amira Pocher und Oliver Pocher, September 2019

Instagram / amira_m.aly Amira und Oliver Pocher, Juli 2019

