Ärger im Paradies mit schweren Folgen! Als Janina Celine Jahn (25) als neue Kandidatin bei Bachelor in Paradise dazustößt, zeigen sich wenige ihrer Mitstreiter auf Koh Samui begeistert von ihrer Ankunft. Vor allem Filip Pavlovic (25) hat mit ihrer Anwesenheit zu kämpfen. Der Grund: Die beiden haben eine gemeinsame Vorgeschichte. Nachdem sich der 25-Jährige und die Wahl-Australierin mehrfach lautstark gezofft haben, fasst er einen Entschluss: Filip scheidet freiwillig aus der Sendung aus!

Janina Celine behauptet, dass sie und der Deutsch-Kroate sich vor einiger Zeit gedatet hätten. Als er sie nach einer Verabredung in ihre Wohnung begleiten wollte, habe sie ihm einen Korb gegeben. Diese Abfuhr habe er laut Aussage der Blondine nicht verkraftet. Da diese Behauptung in Filips Augen nicht der Wahrheit entspricht, rastet er komplett aus. Daraufhin wirft der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer ihr vor, einen "hässlichen Charakter" zu haben, betitelt sie als "falsche Schlange" und kreidet ihr an, in Australien einen Freund zu haben. Janina Celine holt zum verbalen Gegenschlag aus und droht: "Wenn ich hier raus bin, werde ich alles raushauen. Alles!" Daraufhin eskaliert die Situation und Filip schüttet ein Getränk über sie und flüchtet kurzzeitig in eine kamerafreie Zone.

Nach seiner Rückkehr ist für ihn klar: "Für mich ist das Kapitel Paradise beendet." Mit einer emotionalen Ansprache unter Tränen verabschiedet sich die Stimmungskanone von den übrigen Inselbewohnern. Doch er verlässt das Paradies nicht, ohne sich bei Janina Celine zu entschuldigen und bittet die anderen Kandidaten: "Es ist ein Ding zwischen ihr und mir. Bitte versucht nicht, sie zu ignorieren oder sie zur Seite zu stellen. Das hat sie nicht verdient!"

