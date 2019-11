Mit diesem modischen Look zog sie definitiv alle Blicke auf sich! Seit der Geburt ihres Sohnemanns im Oktober 2018 wurde es recht still um Pippa Middleton (36) – und öffentliche Auftritte haben aktuell echten Seltenheitswert. Die Schwester von Herzogin Kate (37) lässt sich nur auf ausgewählten Events blicken und macht sich auf den roten Teppichen ziemlich rar. Nun machte Pippa allerdings eine Ausnahme – und warf sich für eine Veranstaltung so richtig in Schale.

Cooler hätte die 36-Jährige wohl kaum über den Red Carpet schlendern können: Beim The Clean Liquor Company Launch in London setzte sie auf ein komplett rotes Outfit – nur dunkelblaue High Heels und eine dazu passende Clutch sorgten für farbliche Abwechslung. Gut gelaunt posierte Pippa gemeinsam mit ihrem Schwager Spencer Matthews (30) und seiner Frau Vogue Williams (34) für die Fotografen.

Das Paar war nicht zufällig vor Ort – immerhin gehört das Unternehmen The Clean Liquor Company, das unter anderem alkoholfreien Gin herstellt, Pippas Schwager Spencer höchstpersönlich. Der Brite soll mittlerweile seit einem Jahr trocken sein und dem Alkohol seinem Sohn Theodore zuliebe komplett abgeschworen haben.

Matt Crossick/Empics / ActionPress Pippa Middleton und Spencer Matthews

Anzeige

Matt Crossick/Empics / ActionPress Vogue Williams, Pippa Middleton und Spencer Matthews

Anzeige

Matt Crossick/Empics / ActionPress Spencer Matthews

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de