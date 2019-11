Bald werden sie wieder die Tanzfläche rocken! Am 8. November hat das Warten endlich ein Ende: Die heiß erwartete Let's Dance-Tour geht an den Start. Seit Anfang Oktober ist bereits bekannt, welche ehemaligen Promi-Teilnehmer, Tanz-Profis und Juroren an dem Projekt mitwirken werden. Eine Woche vor dem Auftakt steht nun auch fest, welcher Star mit welchem Parkett-Ass über die Bühne wirbeln wird!

Wie RTL nun bekannt gab, dürfen sich so einige Ex-Wetttänzer auf ein Wiedersehen mit ihren einstigen Show-Partnern freuen: Benjamin Piwko (39) wird die Tour mit seiner Tanzpartnerin der vergangenen Staffel bestreiten: Isabel Edvardsson (37). Sabrina Mockenhaupt (38) tänzelt auch diesmal mit Profi Erich Klann (32) umher. Rebecca Mir (27) dürfte sich in den Händen ihres Trainers ebenfalls pudelwohl fühlen, denn: Genau wie in ihrer Staffel 2012 wird sie ihr heutiger Ehemann Massimo Sinató (38) unterstützen. Das letzte Duo, das sein Comeback in gewohnter Begleitung hinlegen darf, ist Comedian Oliver Pocher (41) – mit Christina Luft (29) im Schlepptau.

Für Evelyn Burdecki (31) gibt es dagegen eine Überraschung: Sie nimmt mit Valentin Lusin (32) an dem Spektakel teil. Dessen Ehefrau Renata Lusin (32) nimmt dafür den "Dancing Star" 2019, Sportler Pascal Hens (39) unter ihre Fittiche. Was sagt ihr zu den Paarungen für die anstehende "Let's Dance"-Live-Tour? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató

