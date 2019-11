Dieser Geburtstag endete für Tyler Christopher hinter Gittern! Der Schauspieler wurde durch seine Rollen in den Seifenopern "General Hospital" und "Zeit der Sehnsucht" berühmt. Auch mit seiner zweijährigen Ehe zu Eva Longoria (44) hatte er es 2002 in die Schlagzeilen geschafft – doch jetzt sorgt der US-Amerikaner für negative Publicity: Tyler wurde in der Nacht auf Montag von der Polizei verhaftet!

Der 47-Jährige hatte in Martinsville im Bundesstaat Indiana in seinen Geburtstag reingefeiert – doch die Sause ist wohl etwas außer Kontrolle geraten, wie TMZ berichtet. Das TV-Gesicht wurde wegen öffentlichem Alkoholkonsums, der in den USA verboten ist, festgenommen. Der Star wurde ins örtliche Gefängnis gebracht und es wurde eine Kaution von umgerechnet rund 900 Euro festgesetzt. Ob Tyler mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist, ist bisher nicht bekannt.

Ein Uber-Fahrer hatte nachts die Polizei alarmiert, weil der Daytime-Emmy-Award-Gewinner im Auto bewusstlos geworden war und sich eingenässt hatte. Doch das war nicht der erste Zwischenfall: Seit Mitte September sind wegen des Unruhestifters bereits neun Notrufe eingegangen – jedes Mal war der "The Lying Game"-Darsteller betrunken gewesen.

Getty Images Schauspieler Tyler Christopher

Getty Images Tyler Christopher in "General Hospital"

Getty Images Schauspieler Tyler Christopher

