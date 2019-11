Wie steht es um Prinz Charles (70) Gesundheit? Obwohl er immer noch der aktuelle britische Thronfolger ist, hält sich der Vater der beiden Prinzen William (37) und Harry (35) eher im Hintergrund – lediglich bei seltenen öffentlichen Auftritten bekommt man den Herzog von Cornwall zu Gesicht. Seine Fans machen sich derweil Sorgen um die Gesundheit des Royal: Seine Hände sind oftmals rot gefärbt und stark angeschwollen – stecken etwa schlimmere gesundheitliche Probleme dahinter?

Wie auch Dailymail bereits vermutete, soll das Mitglied der britischen Königsfamilie unter rheumatoider Arthritis leiden: Einer chronisch entzündlichen Gelenkerkrankung, bei der körpereigene Abwehrzellen irrtümlicherweise die Schleimhäute der Gelenke angreifen – was zu Schwellungen und starken Schmerzen führen kann. Dies würde jedenfalls Prinz Charles aufgeschwemmte und stark gerötete Hände erklären. Vonseiten des Königshauses wurden allerdings keinerlei Erkrankungen offiziell bestätigt.

Geht man bei Prinz Charles tatsächlich von einer Arthritis aus, so müsste das Händeschütteln für den 70-Jährigen jedes Mal eine schmerzvolle Qual darstellen. Die Krankheit tritt in unterschiedlich starken Schüben auf. Bei seinem Besuch in Indien waren seine Gelenke besonders dick angeschwollen – dies könnte aber auch an der neunstündigen Flugreise gelegen haben.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla, November 2019

Getty Images Prinz Charles im November 2019

Getty Images Prinz Charles im Oktober 2019

