Gibt es zwischen Melissa und Philipp etwa doch kein Happy End? In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick lässt es sich das frisch vermählte Ehepaar in den Flitterwochen gut gehen und lernt sich immer besser kennen. Dabei scheint die Chemie zwischen den Turteltauben zu stimmen. Nun heizt die 26-Jährige jedoch die Gerüchteküche mächtig an, da sie sich auf ihrem Social-Media-Profil ohne Ehering zeigt. Doch wieso hat Melissa das Symbol der ewigen Liebe abgelegt?

Auf Instagram wollte ein neugieriger Follower während einer Fragerunde auf Philipps Account wissen, warum seine Frau keinen Ring mehr trage. Daraufhin antwortete der strategische Einkäufer: "Da müsstest du Melissa fragen oder das Ende der Staffel abwarten." Promiflash hat der Erzieherin die gleiche Frage gestellt. Sie reagierte: "Das darf ich leider nicht vor dem Ende der Staffel verraten."

Selbst zu Beginn zweifelten Fans an einer gemeinsamen Zukunft für die beiden Hamburger, die sich im Standesamt zum ersten Mal gesehen hatten. Bereits nach der Ausstrahlung ihrer Hochzeit gab Philipp sich gegenüber seiner Insta-Community mysteriös und erwähnte, dass er seine Frau optisch anziehend finde. Ob ihm auch ihr Charakter passt, ließ er offen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags ab 17:30 Uhr bei Sat.1

Instagram / melissa_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa ohne Ring

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa in Thailand

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

