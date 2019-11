Wie schlecht geht es Aaron Carter (31) zurzeit? Der Sänger schockte seine Fans vor wenigen Stunden mit einem Bild aus einem Krankenhausbett. Offenbar wurde er in einer Notaufnahme behandelt. Der ehemalige Kinderstar verriet in dem Post allerdings noch nicht, was ihm fehlt. Nun meldete sich seine Mutter Jane zu dem Zustand ihres Sohnes zu Wort: Aaron wird sich noch etwas länger erholen müssen!

Warum der 31-Jährige behandelt werden musste oder wie es ihm zurzeit geht, behielt seine Mutter ebenfalls noch für sich. Über den Twitter-Account ihres Sohnes gab Jane jetzt aber ein kleines Mini-Gesundheits-Update: "Ich kümmere mich um seine Social-Media-Kanäle, bis sich mein Sohn erholt hat – Mama Jane". Viel hat die Blondine damit zwar nicht verraten, klar ist aber schon, dass Aaron wohl nicht allzu bald wieder auf die Beine kommt.

Die Tage vor seinem mysteriösen Krankenhausaufenthalt verbrachte Aaron mit seiner Mama. Die beiden haben sich nach einem heftigen Zerwürfnis gerade erst wieder versöhnt. Aaron gab auf Instagram auch bekannt, dass seine Mutter jetzt wieder seine Managerin ist. Die fünffache Mutter kümmerte sich schon in Aarons Jugend um dessen Karriere.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im November 2019

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter im September 2019

Anzeige

Backgrid / ActionPress Aaron Carter in Los Angeles, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de