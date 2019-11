Bei Queen of Drags fliegen schon die Fetzen! Die neue Castingshow ging am Donnerstag in die erste Runde. Die zehn Kandidatinnen kamen in ihrer Villa in Los Angeles an und lernten das Jury-Team um Heidi Klum (46), Bill Kaulitz (30) und Conchita Wurst (31) kennen. Auch die ersten Gespräche und Kontakte unter den Travestiekünstlern fanden statt – aber nicht zwischen allen lief es harmonisch ab: Katy Bähm (26) und Yonce Banks gerieten aneinander!

Kaum ging es in der Bleibe um die Zimmeraufteilung – schon gab es Beef zwischen zwei Teilnehmerinnen: Katy und Yonce konnten sich schon vor den Dreharbeiten nicht besonders leiden und wollten unter keinen Umständen einen Raum teilen. "Ich habe dir gesagt, wenn Yonce und ich aufeinander hocken, dass wir uns streiten können", erklärte die 27-Jährige klar heraus. Ihre Kontrahentin warf ihr vor, unsensible zu sein und kein Feingefühl zu haben. "Ich bin ein sehr direkter Mensch", erklärte sich die Perücken-Designerin.

Katy verließ das Schlafzimmer am Ende und suchte sich ein anderes Plätzchen und teilt sich nun mit Catherrine Leclery vier Wände. Mal sehen, ob damit der Zickenkrieg beendet ist – oder gerade erst angefangen hat. Was meint ihr? Stimmt ab!

