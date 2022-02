Es war ein schlimmer Tag für sie! Katy Bähm (28) verbindet mit der Türkei viele schöne Erinnerungen: Denn nach ihrer Hochzeit im vergangenen Sommer reiste die ehemalige Queen of Drags-Kandidatin mit ihrem Partner Francis Walter dorthin in die Flitterwochen. Doch jetzt meldete sich Katy mit schrecklichen Nachrichten vom Flughafen in Istanbul bei ihren Fans: Ihr wurde dort nämlich ihr Portemonnaie geklaut!

"Sitze am Flughafen fest, alle Karten und eine vierstellige Bargeldsumme sind weg und ich kriege ohne Führerschein meinen Leihwagen nicht", wendete sich Katy auf Instagram an ihre Follower. Im Gespräch mit Promiflash gab sie jetzt ein Update: "Mir gehts soweit gut, aber man fühlt sich echt furchtbar, denn es funktioniert einfach nichts. Ich hab gefühlt den ganzen Tag geheult!" Schlimmer als der Verlust an sich seien die direkten Konsequenzen gewesen, fügte die 28-Jährige hinzu.

Obwohl die Polizei vor Ort sehr hilfsbereit gewesen sei, habe sie wenig Hoffnung, ihre Geldbörse zurückzubekommen: " Ich hab halt einfach großes Pech gehabt und bin beim nächsten Mal schlauer." Glück im Unglück sei gewesen, dass sie kurz vor dem Diebstahl ihrem Vater ihren Reisepass gegeben habe, sagte Katy abschließend.

Anzeige

Instagram / katybaehm Francis Walter und Katy Bähm im August 2021 in der Türkei

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, TV-Star

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de