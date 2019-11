Die Freundinnen Lena Meyer-Landrut (28) und Emilia Schüle (26) haben einen sehr guten Grund, nackte Haut zu zeigen. Gemeinsam machen sich die Sängerin und die Schauspielerin für die gleiche Sache stark. Indem sie ein Foto von sich mit entblößten Schultern im Internet teilen, erwecken sie die Aufmerksamkeit der Netz-Community. In den sozialen Netzwerken möchte Lena mit dem Motiv für mehr Toleranz und Selbstliebe werben.

Der Schnappschuss der beiden sei spontan bei den GQ Men Of The Year Awards 2019 in Berlin entstanden. Lena postete ihn auf ihrem Instagram-Account und schrieb dazu: "Das Bild steht für mich für Frauenpower." Die Promi-Ladys stehen mit geschlossenen Augen nebeneinander. Ihre Schultern sind bis zum Ansatz des Dekolletés unbedeckt. Die Köpfe haben sie einander zugewandt. Die "Treat you better"-Interpretin rät ihren Fans, sich selbst zu lieben, egal woher man komme oder was einen glücklich mache, wie viel man wiege oder wen man liebe. "Du bist du und das ist perfekt", schließt sie ihren Text ab.

In ihrer Instagram-Story erklärte Emilia, dass das Bild innerhalb von fünf Minuten im Backstage-Bereich der Preisverleihung geschossen worden sei. Lena und sie arbeiten seit mehreren Jahren mit dem gleichen Make-up-Artist zusammen. Er habe sich schon seit Längerem ein gemeinsames Porträt der Mädels gewünscht.

Instagram / lenameyerlandrut Emilia Schüle und Lena Meyer-Landrut, November 2019

Anzeige

Sebastian Reuter / Freier Fotograf /Getty Images Emilia Schüle und Lena Meyer-Landrut, November 2019

Anzeige

Instagram / emilia.schuele Emilia Schüle, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de