Lena Meyer-Landrut (28) und Nico Santos sind derzeit mit ihrer neuen gemeinsamen Single "Better" in den Top 50 Charts. Schon im Jahr 2017 hatten die beiden zusammen den Song "If I Wasn't Your Daughter" geschrieben. Doch woher kennen sich die Musiker überhaupt? Das verriet Nico nun ganz offen: Der gebürtige Bremer lernte die ehemalige ESC-Gewinnerin während seines Kellnerjobs in einem Hotel in Köln kennen!

Als der The Voice-Coach vor sechs Jahren von Spanien zurück nach Deutschland zog, habe er in seinem ersten Jahr in Köln in einem Hotel gekellnert. Genau zu dieser Zeit war die Chartstürmerin dort zu Gast! "An dem Tag hatte ich Roomservice und habe Lena damals das Essen auf ihr Zimmer gebracht", verriet der "Rooftop"-Interpret in seiner Instagram-Story. Die Geschichte habe er bis dato noch niemandem erzählt.

Ob die beiden in Zukunft noch mal zusammen an einem Projekt arbeiten werden, ist augenblicklich nicht bekannt. Doch für ihren derzeitigen Hit werden sie auf jeden Fall ordentlich von ihren Anhängern gefeiert. Unter einem Insta-Foto des Musikers, auf dem Lena und Nico zusammen abgebildet sind, äußerten sich die Follower mit Kommentaren wie: "Dreamteam" oder "Better geht nicht".

Christoph Hardt / Future Image Nico Santos beim Vivawest Festival

ActionPress Lena Meyer-Landrut bei einem Konzert im Mai 2019

Getty Images Nico Santos bei der Bambi-Verleihung 2018

