Kylie Jenner (22) wurde auf dem Konzert ihres Ex-Freundes Travis Scott (28) gesehen. Gemeinsam mit ihrer guten Freundin Sofia Richie (21) sah man die Amerikanerin ausgelassen auf dem Musik-Festival in Houston feiern – über einen Monat nach der Trennung von dem erfolgreichen US-Rapper. Ob sich das ehemalige Liebespaar dort traf, um wieder zueinanderzufinden und für ihre gemeinsame Tochter Stormi (1) eine Familie zu sein?

Laut HollywoodLife konnte man Kylie auf dem Video eines Festival-Besucher erkennen, wie sie mit ihren Freundinnen abhing, zu Liedern von ihrem Ex Travis mit sang und in der ersten Reihe tanzte. Dass die junge Mama das Astroworld-Konzert ihres Verflossenen genießt, zeigt, dass die beiden sich auch nach der Trennung trotzdem super verstehen. Ihre kleine Tochter brachte Kylie mit nach Houston, in die Heimatstadt ihres Papas. Laut TMZ war es Travis wichtig, Stormi wie im Jahr zuvor bei seinem Event dabei zu haben. Kylie teilte zwar keine persönlichen Bilder oder Videoclips ihres Besuchs auf ihrem privaten Instagram-Account. Doch ihre Anwesenheit beim Festival zeigte, dass sie auch nach der gescheiterten Beziehung zu Travis noch immer bereit ist, seine Musik zu unterstützen und damit auch das Beste für ihr gemeinsames Kind zu tun.

Noch einige Tage vor dem Musik-Event wurde Kylie wiederholt mit dem kanadischen Rapper Drake (33) gesehen und es gab Gerüchte, dass die beiden sich Daten. Laut HollywoodLife sind Kylie und der Sänger schon seit Längerem gute Bekannte und nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung. Die Amerikanerin machte bereits in der Vergangenheit mehrfach deutlich, dass ihre Tochter für sie an erster Stelle steht. Da ist es nicht verwunderlich, dass die beiden Freunde sich offensichtlich entschieden haben, vorerst keine ernsthafte Liebschaft einzugehen.

Trish Badger/imageSPACE / MEGA Travis Scott, November 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster in Italien

Anzeige

Christopher Polk / Staff / Getty Images Drake beim Coachella-Festival, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de