Auch die heißeste Frau der Welt liebt es manchmal total normal! Im Juni dieses Jahres durfte sich Olivia Culpo (27) über eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Die Miss Universe von 2012 wurde vom Männer-Magazin Maxim an die Spitze der "Hot 100"-Liste gesetzt. Normalerweise zeigt sich die Beauty nur mega-gestylt und in sexy Posen auf ihren Fotos – jetzt war sie aber plötzlich ungeschminkt und im Jogger-Style unterwegs.

Auf Paparazzi-Bildern ist zu sehen, wie lässig sich das Model auch geben kann. In Jogginghose und passendem, bauchfreien Hoodie wurde Olivia am Flughafen von Los Angeles gesichtet. Wahrend sie telefonierte und dabei mit der anderen Hand ihren Koffer neben sich herschob, hatte sie sogar ein Lächeln für die Kameras übrig. In dem natürlichen Style fühlte sie sich offenbar pudelwohl.

Wie sexy sich Olivia hingegen bei ihren Shootings zeigt, demonstrierte sie erst vor wenigen Tagen ihren Followern im Netz. Zu Beginn des Monats erfreute sie mit Einblicken hinter die Kulissen eines Jobs auf Bali, wo sie sich mega-heiß im Bikini rekelte. "Danke für diese Chance! Der Gedanke daran, dass ich mir immer gewünscht habe, das zu shooten, überwältigt mich jedes Mal aufs Neue", freute sie sich in dem Instagram-Post über ihre Arbeit.

Instagram / oliviaculpo Miss Universe 2012: Olivia Culpo

Bauer-Griffin/ SplashNews Model Olivia Culpo

Instagram / oliviaculpo Model Olivia Culpo

