Sie stößt Kate Upton (27) vom Thron! Jedes Jahr aufs Neue bringt das Männer-Magazin "Maxim" seine "Hot 100"-Liste heraus. Darin kürt die Zeitschrift die 100 heißesten Frauen der Welt. Im vergangenen Jahr sicherte sich Model und Schauspielerin Kate Upton den begehrten ersten Platz. Auch Beautys wie Eva Longoria (44), Taylor Swift (29) oder Katy Perry (34) führten die Liste bereits an. In diesem Jahr wurde das Model Olivia Culpo (27) zur heißesten Frau der Welt gewählt!

Das verkündete die Ex von Nick Jonas (26) jetzt höchstpertsönlich auf Instagram. Zu einem Foto des aktuellen "Maxim"-Covers, auf dem sie nun zu sehen ist, schrieb die 27-Jährige: "Es wurden schon so viele intelligente und erfolgreiche Frauen ausgezeichnet, die mich und meine Karriere auf unzählige Arten inspiriert haben. Das macht dieses Cover so besonders für mich. Es fühlt sich immer noch nicht echt an." Wer sich hinter Olivia einen Platz auf dem Treppchen sichern konnte, ist bisher noch nicht bekannt.

Olivia sollte es mittlerweile allerdings schon gewohnt sein, als schönste Frau der Welt zu gelten. Immerhin wurde sie 2012 zur Miss USA und später sogar zur Miss Universe gewählt.

Nicholas Hunt / Getty Images Schauspielerin und Model Kate Upton

Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo, Model

Anzeige

Getty Images Olivia Culpo bei einem Screening von "Sibyl"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de