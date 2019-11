Daniela Katzenberger (33) ist mal wieder in Throwback-Stimmung! Das TV-Sternchen begeistert ihre Community im Netz regelmäßig mit lustigen Schnappschüssen. Von ihrer frühen Kindheit über ihre Jugend bis heute – die Katze hat schon so einige Schätze aus ihrer Fotokiste ausgegraben. Nun teilte sie ein altes Bild mit ihrer Mama Iris Klein (52), auf dem sie anscheinend oft sehr viel älter geschätzt wurde, als sie damals wirklich war.

XXL-Lidstrich, Solarium-Teint, blonde Mähne und eine rosafarbene Cap – so strahlte Dani 2009 in die Kamera. Hinter ihr steht ihre Mama Iris. Doch offenbar herrschte früher Verwechslungsgefahr: Wer von beiden ist die Tochter? "Ein Bild aus dem Jahr 2009 oder anders gesagt: Ein Bild aus einer Zeit, in der jeder dachte, dass ich die Mutter meiner Mutter bin", witzelte die 33-Jährige in dem Beitrag. Die Katze scheint es aber mit Humor zu nehmen.

Erst kürzlich wurde die Kultblondine von ihrem Töchterchen Sophia Cordalis (4) höchstpersönlich "gedisst". Als sie ihr Mini-Me fragte, wie alt sie sei, antwortete die Vierjährige: "39". Für Dani ein harter Schlag. Immerhin hatte sie ihr Nachwuchs sechs Jahre älter gemacht, als sie ist.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Darstellerin

Facebook / Daniela Katzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

