Peer Kusmagk (44) hat definitiv aktuell alle Hände voll zu tun! Der Moderator ist Teil der kommenden Staffel von Dancing on Ice und wird neben neun weiteren Kandidaten um den Sieg kämpfen. Damit er sich am Ende über einen Platz auf dem Treppchen freuen kann, trainiert der Familienvater fast täglich – wodurch Zeit mit seiner Frau Janni (29), Sohn Emil-Ocean (2) und Töchterchen Yoko momentan echte Mangelware ist. Mit Promiflash hat Peer nun über seine Show-Teilnahme und seine Familie gesprochen.

"Mir war bewusst, als ich mich entschieden habe, diese Herausforderung anzunehmen, dass es in dieser Phase weniger Zeit für meine Familie geben wird", erklärte der TV-Star im Interview mit Promiflash und machte deutlich, dass ihm dieser Schritt alles andere als leicht gefallen ist: "Das ist wahnsinnig schwierig gewesen, diese Entscheidung zu treffen, weil wir ja gerade erst wieder Eltern geworden sind und man da natürlich so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen will." Bereuen tut er seinen Entschluss aber nicht. Im Gegenteil: Er ist stolz darauf, ein Teil von "Dancing on Ice" zu sein.

"Wir haben gesehen, was das für mich für eine Chance ist, menschlich zu wachsen und dass es auch sportlich eine Herausforderung ist. Das kennt Janni selbst, deshalb hat sie mich gleich unterstützt", verriet Peer weiter. Das Paar habe die Vor- und Nachteile abgewogen und sei zu dem Entschluss gekommen, dass es ja noch das ganze Leben gemeinsam verbringen wird. "Und das hier ist eine absehbare Zeit von drei Monaten, in der man zwar auf vieles verzichten muss, aber das werden wir nach dem Finale nachholen", versprach der Zweifach-Papa abschließend.

© SAT.1/Marc Rehbeck Peer Kusmagk, Kandidat bei "Dancing on Ice"

Instagram / jannihonscheid Familie Kusmagk beim "Dancing on Ice"-Training

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

