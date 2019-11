Tierische Fotobombe! Ana Johnson (26) beschert ihren über 800.000 Followern täglich unzählige Einblicke in ihr Privatleben mit Ehemann Tim Johnson. Der Fotograf und die Bloggerin arbeiten allerdings nicht nur als schönes Insta-Pärchen zusammen, sondern haben auch den Podcast "Die Johnsons" ins Leben gerufen, in dem sie alles rund ums Thema Social Media beleuchten. Seit mehreren Jahren verzücken sie gemeinsam ihre Instagram-Community mit lustigen Homestory und unfassbar süßen Schnappschüssen. Auf einem hatten die beiden jetzt sogar unerwarteten Tierbesuch!

Vor wenigen Tagen postete die Blondine ein Kussbild von sich und ihrem Mann auf Instagram. Auf dem Foto stehen sie mitten in einem herbstlichen Wald und halten sich in den Armen – etwas ganz Besonderes stiehlt dem Paar allerdings gnadenlos die Show: Ein kleines Rehkitz lugt mit in die Kamera. "Markiere einen ewigen Single, der immer das fünfte Rad am Wagen ist", forderte Ana ihre Fans daraufhin ironisch auf. Und die User im Netz lieben es! "Ich kann nicht mehr. Wie witzig ist denn das? Vor allen Dingen diese Lücke zwischen den Zähnen von dem Reh", kommentierte eine Nutzerin das Bild.

Und es ist nicht das erste Mal, dass die 26-Jährige ihre Follower mit süßen Tierbildern beglückt. Auch letzten Monat veröffentlichte sie bereits ein Foto von sich und drei Lamas, die sie spazieren führte. "Ich und meine Gang", schrieb die Influencerin dazu. Da konnten sich auch unzählige Blogger-Kollegen nicht mehr zurückhalten: "Wie geil ist das Bild denn bitte", schrieb unter anderem Sarah Harrison (28).

Getty Images Tim und Ana Johnson, Netz-Stars

Instagram / anajohnson Ana Johnson und Mann Tim Johnson, Oktober 2019

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Oktober 2019

