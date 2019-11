Ben Blümels (38) Familie wächst! Der Musiker und seine Frau Caro verkündeten jetzt: Knapp eineinhalb Jahre nach der Geburt von Sohn Neo ist erneut Nachwuchs unterwegs. Die werdenden Eltern sind darüber mehr als happy und freuen sich schon riesig auf Baby Nummer zwei. Und auch Klein-Neo ist ganz aufgeregt und übt schon für seine Rolle als großer Bruder, wie Papa Ben Promiflash verriet.

"Also der ist aber auch süß. Der geht morgens hin und dann sagen wir: ‘Guck mal, Baby Hallo sagen!’ Und dann gibt’s ein Küsschen", erzählte Ben im Promiflash-Interview beim Christmas Garden Opening in Berlin. Er habe jetzt auch eine Puppe bekommen, die auch gefüttert werden muss. Damit will das Paar seinen Erstgeborenen wohl ein wenig auf sein Brüderchen vorbereiten. Darüber, dass Neo eventuell eifersüchtig werden könnte, wollen sich die zwei noch keine Gedanken machen. "Wir lassen das einfach auf uns zukommen", gab sich Bald-Mama Caro gelassen.

Sie ist erst im vierten Monat. Also dauert es noch, bis der Kleine das Licht der Welt erblickt. Trotzdem haben sie und Ben schon jetzt Respekt vor dieser Herausforderung. "Unser Neo war als Erstgeborener so ein Segen. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass das zweite Kind jetzt anders wird", gab der 38-Jährige zu.

Promiflash Sänger Ben und seine Ehefrau Caroline bei dem Christmas Garden Opening in Berlin

Anzeige

Instagram / ben_bluemel Ben Blümel mit seiner Frau Caro und dem gemeinsamen Sohn Neo

Anzeige

Ralf Succo/WENN.com Ben bei der Premiere von "Rico, Oskar und der Diebstahlstein"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de