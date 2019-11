War Janni Kusmagk (29) von Peers (44) Performance bei Dancing on Ice so enttäuscht, dass sie sogar aus dem Studio flüchtete? Ihr Liebster hatte am Freitagabend seinen ersten Auftritt in der Eiskunstlaufshow – der anders verlief, als von ihm und dem Schlittschuhprofi Kat Rybkowski erhofft: Bei der Kür stürzte das Tanzpaar. Nach dem Debüt auf dem glatten Untergrund verließ seine Ehefrau eilig den Ort des Geschehens: Als Promiflash sie kurz abfing, erklärte sie den Grund für ihren schnellen Abgang.

Nicht etwa Peers Kür sei daran schuld, sondern die beiden gemeinsamen Kids des Paares. "Meine Mama ist im Backstage mit Yoko und Emil-Ocean (2), deshalb gehe ich jetzt auch gleich wieder hoch", verriet die Surferin. Sie sei nur ins Studio gekommen, um sich den Tanz anzugucken, danach riefen wieder die Mutterpflichten. Zwischenzeitlich seien die Knirpse jedoch gut umsorgt worden, zeigte sich Janni überzeugt: "Ich hoffe, oben läuft alles glatt, aber meine Mutter macht das ganz toll."

Ob der Babysitter bald nicht mehr vonnöten sein wird? Derzeit muss Peer nämlich um seine Chance auf die nächste Runde zittern. Am Sonntag erhält der Radiomoderator im gefürchteten Skate-Off noch einmal die Möglichkeit, sein Können auf dem Eis unter Beweis zu stellen.

Instagram / janniundpeer Familie Kusmagk baut einen Schneemann

Instagram / janniundpeer Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Getty Images Kat Rybkowski und Peer Kusmagk bei "Dancing on Ice"

