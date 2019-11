Da freut sich jemand auf sein Geschwisterchen! Im September verriet die Schauspielerin Jenna Dewan (38), dass sie zum zweiten Mal schwanger ist – von dem neuen Mann an ihrer Seite Steve Kazee (44). Mit ihrem Noch-Ehemann Channing Tatum (39) hat sie bereits eine 6-jährige Tochter: Everly (6). Die Kleine kann es scheinbar gar nicht mehr erwarten, bis sie endlich die große Schwester sein darf.

Auf ihrem Instagram-Account postete Jenna jetzt ein Foto von sich und ihrer Tochter. Darauf ist zu erkennen, wie Everly die immer größer werdende Babykugel ihrer Mama küsst. Zusammen posieren sie in dem Prinzessinnen-Kinderzimmer der Kleinen und zeigen sich in dem gleichen lässigen schwarzen Jumpsuit. Etwas muss sich die 6-Jährige aber noch gedulden, bis sie ihr Geschwisterchen zu Gesicht bekommt. Bereits als sie von ihrer Mutter erfuhr, dass sie bald die große Schwester sein wird, fing sie an zu weinen und betitelte den Tag als schönsten ihres Lebens, wie Jenna gegenüber Hollywood Life offenbarte.

Ihre Schwangerschaft genießt Jenna in vollen Zügen – ob sie wieder ein Mädchen oder diesmal doch einen Jungen erwartet, weiß sie selbst noch nicht. Tatsächlich vermuteten viele Fans, dass es eine Tochter wird, nachdem sie ein Bild von sich gepostet hatte, auf dem sie eine rosafarbene Schleife um den Bauch gewickelt hatte. "Ich wollte damit gar nichts sagen... Es war keine Geschlechtsenthüllung!", verriet sie dann aber in einem Interview mit Watch What Happens Live.

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Jenna Dewan

Anzeige

Instagram / jennadewan Schwangere Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, September 2019

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan beim Schwangerschafts-Shooting, Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de