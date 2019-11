Riccardo Simonetti (26) setzt mit seinem Outfit mal wieder ein Statement! Der erfolgreiche Blogger bringt Ende November sein erstes Kinderbuch heraus: In "Raffi und sein pinkes Tutu" geht es um einen Jungen, der gerne Mädchenkleider trägt – mit der Geschichte möchte der Influencer mit den überholten Genderrollen, die bereits in der Kindheit vorgelebt werden, aufräumen und zu mehr Toleranz appellieren. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags las Riccardo sein Werk am Freitag in einer Kita vor – und trug dabei selbst ein pinkfarbenes Tutu!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der 26-Jährige eine Reihe Bilder und Videos, die ihn in der Kita Rehkidz in Berlin zeigen. Stolz posiert der Autor mit seinem Buch in der Hand vor der Einrichtung – und trägt dabei einen rosa Tüllrock. "Ich dachte mir, was würde mehr Message vermitteln, als selbst ein pinkes Tutu zu tragen?", erklärte er den Look und fügte hinzu: "Ich hoffe sehr, dass dieses Buch einen Beitrag für eine aufgeklärte und tolerante Gesellschaft leistet!"

Schon seit Jahren setzt sich Riccardo für Aufklärung und die Rechte der LGBTQ-Gemeinde ein. So ist der gebürtige Bayer auch das Werbegesicht für Jugend gegen Aids und macht im Netz ganz öffentlich "Werbung" für Safer Sex.

Getty Images Riccardo Simonetti im Mai 2019 in Düsseldorf

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti beim Vorlesetag in einer Kita in Berlin

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti bei der Chicago Pride Parade

