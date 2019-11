Aus ihrer dunklen Vergangenheit macht Sängerin Kerry Katona (39) kein Geheimnis. Bereits im Alter von 14 Jahren soll sie angefangen haben, Drogen zu nehmen. Irgendwann sei Kokain nach eigener Aussage sogar ihr “bester Freund” gewesen. Diese Zeiten sind zwar lange vorbei, doch ihre Lebensgeschichte macht anscheinend trotzdem weiter die Runde – und kam sogar in der Schule ihrer zwölfjährigen Tochter Heidi an.

Es sei ein großer Schock gewesen, als Heidi vor einigen Wochen von der Schule nach Hause kam und schlechte Neuigkeiten mitbrachte. “Eines der Kinder nannte mich eine Koksnase”, schreibt Kerry in ihrer Kolumne für das New! Magazine. “Wie können Kinder im Alter von 12 Jahren von meiner Drogenvergangenheit von vor mehr als einer Dekade wissen?”, fragte sie sich. Der Atomic-Kitten-Star vermutet, dass das Ganze auf die Eltern der Schüler zurückzuführen sei, die mit ihren Kids über sie reden.

Doch Kerry findet das absolut unangebracht: “Ich denke nicht, dass die Kinder in Heidis Klasse über meine Probleme Bescheid wissen sollten.” Vor ihren eigenen Kindern hat Kerry allerdings keine Geheimnisse, auch nicht über ihre Vergangenheit. “Ich wollte immer offen mit meinen Kids sein, also kennen sie auch die Wahrheit”, so die 39-Jährige weiter.

Getty Images Kerry Katona in Großbritannien

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katonas Tochter Heidi

Anzeige

Getty Images Kerry Katona, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de