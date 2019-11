Nico Schwanz (41) ist mega-happy mit seiner neuen Partnerin Julia Prokopy (24). Erst Ende Oktober lüftete das Paar sein Liebesgeheimnis – damit hatten sie wegen Julias Bachelor in Paradise-Teilnahme noch warten müssen. Seitdem sie sich nicht mehr verstecken müssen, turteln die beiden nun auch ungehemmt auf öffentlichen Veranstaltungen. Für Nico nichts Neues: In der Vergangenheit nahm er regelmäßig seine Freundinnen mit auf Events. Doch was hat Julia, was seine Exen nicht hatten?

Promiflash traf die Turteltauben auf dem vierten Deutschen Bloggerpreis in Hamburg und hakte mal nach. "Julia hat das alles, was die letzten Frauen nicht hatten. Fertig", lautete Nicos ehrliche Antwort. Wie das genau aussieht? "Sie ist zuvorkommend, liebevoll, sie stärkt mir den Rücken und das in so kurzer Zeit. Liebe auf den ersten Blick, das war sowieso der Knaller, also von beiden Seiten. Und das ist definitiv genau das, was vorher nicht da war", erklärte er noch zusätzlich. Das hört Julia sicher gerne.

Aber auch das Reality-Sternchen ist von ihrem Freund hin und weg. Im Gespräch mit Promiflash schwärmte sie: "Er ist sehr, sehr gefühlvoll, zärtlich, humorvoll und trotzdem irgendwie so ein bester Freund." Wie gefallen euch Nico und Julia als Paar? Stimmt ab.

Jürgen Wunderlich Julia Prokopy und Nico Schwanz, Reality-Stars

Friedrich,Jürgen / ActionPress Julia Prokopy und Nico Schwanz in Nürnberg im November 2019

Jürgen Wunderlich Julia Prokopy und Nico Schwanz

