Sind Maddy Nigmatullin (24) und Marc Eggers (33) jetzt ein Paar oder nicht? Seit Wochen fragen sich die Fans ob zwischen den Köln 50667-Stars etwas läuft oder nicht. Jetzt haben die beiden sogar einen gemeinsamen YouTube-Kanal. Der Beziehungs-Frage weichen sie aber auch dort weiter aus und spannen ihre Abonnenten mit kryptischen Aussagen auf die Folter. Promiflash hat Maddy und Marc im Dancing on Ice-Publikum entdeckt: Dort zeigten sich die vermeintlichen Turteltauben verdächtig innig miteinander.

Während sie Ex-Bachelorette Nadine Klein (34) von den Zuschauer-Ränken aus anfeuerten, konnte man die zwei immer wieder bei angeregten Tuscheleien miteinander beobachten. Maddy kniff ihrem Serien-Kollegen liebevoll in die Nase und schien die Nähe zu ihm sichtlich zu genießen. Ist das etwa der erste öffentliche Pärchenauftritt der Internet-Bekanntheiten oder sind sie letztlich doch nur gute Freunde?

In einem neuen Video, das sie erst gestern via YouTube veröffentlicht hatten, ließ Marc noch vermuten, dass Maddy und er weiterhin in der Friendzone bleiben würde: "Wir hatten Bock auf einen Kanal, wo man einfach nicht drauf achten muss! Wo man zu zweit Spaß haben kann – so 'Best Friends'-mäßig." Die Frage zum aktuellen Beziehungsstatus beantwortet er allerdings damit, provozierend einen Pappaufsteller der brünetten Beauty zu küssen. Was es damit auf sich hat, wollen sie auch schon bald in einem neuen Clip verkünden. Folgt dann etwa das offizielle Paar-Outing?

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, Marc Eggers und Clea-Lacy Juhn bei "Dancing on Ice"

Anzeige

YouTube / Maddy Nigmatullin "Köln 50667"-Stars Marc Eggers und Maddy Nigmatullin

Anzeige

YouTube / That's Us MxM YouTube-Stars Maddy Nigmatullin und Marc Eggers

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de