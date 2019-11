Den Auftakt bei Dancing on Ice hat sich Peer Kusmagk (44) sicherlich anders vorgestellt! Am Freitagabend stand der Blondschopf als einer der ersten fünf Kandidaten mit dem Schlittschuh-Profi Kat Rybkowski auf dem Eis. Das lief alles andere als glatt: Er stürzte bei der Kür und muss sich nun am kommenden Sonntag beim Skate-Off besonders beweisen, um die nächste Runde der Eislaufshow zu erreichen. Gegenüber Promiflash zeigte sich der 44-Jährige nach der Aufzeichnung angesichts seiner Leistung sehr geknickt!

Wie traurig der Liebste von Janni (29) nach dem schlechten Start war, konnte er im Promiflash-Interview kaum verbergen: "Wir haben uns sehr viel vorgenommen und sind tief gefallen. Die Enttäuschung sitzt, ehrlich gesagt, wirklich tief." Eine unfreiwillige Begegnung mit dem glatten Untergrund sei etwas, das man nicht einmal seinem schlimmsten Feind wünsche, erklärte der Radiomoderator. "Man denkt natürlich daran, dass es passieren kann, aber eher in Bezug auf Show zwei oder drei. Heute haben wir eigentlich relativ risikoarme Elemente gezeigt", ergänzte er.

Aufgeben sei für den Zweifach-Papa allerdings keine Option: "Ich bin ein Mensch, der alles immer von der positiven Seite beleuchtet: Schlechter hätte es nicht anfangen können, jetzt kann es nur noch bergauf gehen." Nun heiße es für das Duo, aufzustehen und weiterzumachen, um die zweite Chance am Sonntag zu nutzen.

Krick, Jens / ActionPress Peer Kusmagk und Kat Rybkowski im November 2019

Anzeige

Getty Images Peer Kusmagk und Kat Rybkowski bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Peer Kusmagk und Kat Rybkowski bei "Dancing on Ice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de