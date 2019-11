Anne Wünsche (28) sorgt für Baby-Spekulationen! Die YouTuberin ist bereits Mama von zwei Töchtern: Miley und Juna. Bisher hat sie keinen weiteren Kinderwunsch geäußert. Doch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag musste sie sich quasi nonstop übergeben. Klar, dass bei ihrer Community da die Alarmglocken schrillen: Ist Anne etwa wieder schwanger oder handelt es sich bei ihren Symptomen doch nur um einen harmlosen Infekt?

"Ich gehe gerade eure Nachrichten durch und mir schreiben so unendlich viele: 'Anne, du bist vielleicht schwanger'", erzählte die Influencerin in ihrer Instagram-Story. Tatsächlich sei das auch ihre erste Vermutung gewesen. Doch sie gab direkt Entwarnung: "Ich bin aber nicht schwanger, alles gut. Ich habe wirklich Magen-Darm oder was Falsches gegessen."

Ob sich die Web-Beauty über eine Schwangerschaft gefreut hätte? Im Promiflash-Interview vor wenigen Monaten betonte sie, dass sie sich in der Vergangenheit mit Babybauch nie so richtig wohlgefühlt hat. "Ich hab alles an mir gehasst, ich hatte überall Risse, war dick." Auch die Unterleibsschmerzen und Lustlosigkeit waren für sie eine echte Belastung.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Internet-Star Anne Wünsche

