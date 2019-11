Was für ein Mega-Ergebnis für Sonja Zietlow (51)! Am Freitagabend stellte die Moderatorin bei "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" ihr Wissen unter Beweis. In Kategorien wie Alltagswissen, visuelle Wahrnehmung oder auch Logik lieferte sie ordentlich ab und ließ damit nicht nur Gastgeber Günther Jauch (63) ganz schön alt aussehen. Auch die TV-Zuschauer konnten miträtseln, hatten gegen Spitzenreiterin Sonja aber keine Chance.

Durch einen eigens entwickelten und vor allem wissenschaftlich fundierten Test, an dem auch das RTL-Publikum vor den Fernsehbildschirmen teilnehmen konnte, wurde festgestellt: Dschungelcamp-Gesicht Sonja hat es so richtig drauf! Satte 59 Punkte ergatterte die Blondine und landete damit vor ihren prominenten Mitstreiterinnen Comedian Ilka Bessin (47) sowie Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (76). Nach der Auswertung und Umrechnung in Prozenten ergab sich am Ende der Show: Sonja ist schlauer als 98 Prozent der Deutschen. Neben dieser Erkenntnis bekam sie außerdem einen Preis für den Trophäenschrank: einen originalgetreuen 3D-Abdruck von Günther Jauchs Gehirn.

Platz zwei belegte mit 77 Prozent Cindy aus Marzahn-Darstellerin Ilka. Schlusslicht bildete Alice – sie erspielte 15 Prozent. Wer wird Millionär-Legende Günther platzierte sich mit 51 Prozent im Mittelfeld: "Ich bin absoluter Durchschnitt. Ich bin nur schlauer als 49 Prozent der Leute", äußerte sich der Quizmaster offenbar etwas geknickt.

