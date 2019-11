Es sollte die ganz große Liebe sein, doch dann kam das überraschende Aus. Beauty-Unternehmerin Kylie Jenner (22) und ihr Baby-Daddy Travis Scott (28) gehen von nun an getrennte Wege und pflegen nur noch ein freundschaftliches Verhältnis. Doch die beiden sind keine Kinder von Traurigkeit. Nach der Trennung sollen sie sich nämlich ins Dating-Leben gestürzt haben. Eine Liebes-Reunion sei aber trotzdem nicht ganz ausgeschlossen.

Will man diversen Medienberichten glauben, bandelt Kylie ja gerade mit Rapper Drake (33) an. Und auch ihr Ex soll sein neu gewonnenes Single-Leben voll und ganz genießen. "Travis war auf ein paar Dates", verriet ein Insider gegenüber InTouch Weekly. "Aber es gibt gerade niemanden, mit dem es etwas Ernstes ist." Ob er sich mit den Verabredungen einfach von seinem Herzschmerz ablenken will? Eine andere Quelle plauderte nämlich aus, dass der 28-Jährige über die angehende Romanze zwischen Kylie und Drake gar nicht glücklich sein soll.

Die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt – und ganz unwahrscheinlich ist ein Liebes-Comeback nicht. "Vertraute von Travis wären nicht verwundert darüber, wenn sie irgendwann wieder zusammenkämen", so der Insider. "Er hat definitiv immer noch Gefühle für Kylie."

MEGA Kylie Jenner im Mai 2019

Getty Images; Getty Images Collage: Kylie Jenner und Drake

Trish Badger/imageSPACE / MEGA Travis Scott, November 2019

