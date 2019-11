Verbindet Kylie Jenner (22) und Drake (33) mehr als nur Freundschaft? Erst im vergangenen Monat machte die 22-Jährige nach zwei Jahren Beziehung ihr Liebes-Aus mit dem Rapper Travis Scott (28) öffentlich. Trotz der Trennung besitzt ihre Tochter Stormi für beide weiterhin die höchste Priorität. Doch angeblich soll das Model trotzdem Zeit dafür finden, ihrem langjährigen Freund Drake näher zu kommen.

Ein Insider offenbarte jetzt gegenüber dem People Magazin: "Er und Kylie haben neulich Zeit miteinander verbracht. Sie sind schon seit einer langen Zeit Freunde und Drake steht der Familie sehr nahe." Laut einer anderen Quelle sollen zwischen den beiden sogar romantische Funken sprühen. Ein weiterer Informant beteuerte jedoch, dass beide lediglich Freunde wären. Was genau zwischen den Hollywood-Stars läuft, ist also noch unklar.

Wie dem auch sei: In den vergangenen Wochen wurden sie des Öfteren miteinander gesichtet. Bei der Geburtstagsparty des Musikers Mitte Oktober war Kylie ihm anscheinend kaum von der Seite gewichen. "Sie schienen eine Verbindung zueinander zu haben", verriet ein Insider gegenüber der Us Weekly. Auch auf Drakes Halloweenparty blieb die Beauty bis in die Morgenstunden.

Image Press Agency / MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / champagnepapi Drake im Oktober 2019

MEGA Kylie Jenner im Mai 2019

