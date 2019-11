Wer sorgte in der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick für den größten Wow-Effekt? Ramona und Stephan haben selbst bei der Kuppelshow mitgemacht: Sie waren Kandidaten in der dritten Staffel und wurden 2016 miteinander verkuppelt. Für Promiflash nahmen sie die Teilnehmer der aktuellen Ausgabe genau unter die Lupe: Wer hat sie am meisten überrascht? Für die Turteltauben ist es eindeutig Cindy Riedel (31)!

Im Interview erklärten sie, warum ihre Wahl auf die Berlinerin fiel: "Auf den ersten Blick vermutet man, vielleicht auch aufgrund ihrer Vergangenheit, dass sie das Ganze nicht so ernst nimmt und etwas oberflächlich ist", meinten sie. Dazu muss man wissen, dass Cindy bereits vor drei Jahren in einem Datingformat zu sehen war: Sie war 2016 Kandidatin bei Der Bachelor, in der Staffel von Leonard Freier (34). "Auf den zweiten Blick sieht man dann aber eine sehr bodenständige, verständnisvolle Frau, die sehr tiefgründig ist und sich voll und ganz auf das Experiment einlässt", führten Ramona und Stephan weiter aus.

Ein Favoriten-Paar wollten die beiden allerdings nicht küren. "Wir wünschen uns bei allen Paaren, dass sie sich auf das Experiment einlassen und hoffentlich in den Genuss kommen nach einiger Zeit festzustellen, warum Sie gematcht wurden", sagten sie stattdessen.

