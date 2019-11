Was lief wirklich hinter verschlossenen Türen? In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich Nicole und David das Jawort. Dabei stets an ihrer Seite: die Fernseh-Kameras. Sie dokumentierten den Weg des Brautpaares von den Hochzeitsvorbereitungen über die eigentliche Trauung bis hin zur anschließenden Party. Ihre Hochzeitsnacht verbrachten die Blondine und der Sport-Fan allerdings alleine – ohne Fernsehteam. Doch was passierte währenddessen?

Promiflash hakte bei dem frischgebackenen Paar nach! Laut eigener Aussage machten sie in ihrer ersten gemeinsamen Nacht als Mann und Frau vor allem eines: sie redeten! Aber worüber haben sie sich unterhalten? "Wir haben uns quasi über unsere Lebensläufe und die Erwartungen an das Experiment unterhalten, bis wir schlussendlich eingeschlafen sind", erzählten sie im Interview mit Promiflash. In der Zwischenzeit konnten sie sich ein wenig kennenlernen – und ihr vorläufiges Fazit fällt positiv aus: "Wir verstehen uns sehr gut ", waren sich beide einig. Sie würden versuchen, Probleme gemeinsam zu lösen – "wie in einer ganz 'normalen' Beziehung auch."

Auch die bisherigen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare Cindy und Alex sowie Melissa und Philipp nutzten ihre Hochzeitsnacht vor allem dazu, sich besser kennenzulernen. So erzählte Philipp gegenüber Promiflash: "Wir haben eigentlich viel darüber geredet, wer man ist, was man macht."

