Jenny und Jessica Büchner erinnern sich liebevoll an ihren verstorbenen Papa Jens Büchner (✝49)! Genau ein Jahr ist es her, dass der einstige Dschungelcamper an seinem Lungenkrebsleiden verstarb. Der Schlager-sänger hinterließ fünf leibliche Kinder, darunter die beiden Mädchen, die aus einer früheren Beziehung stam-men. Jenny nahm bereits vor einem Jahr auf rührende Weise Abschied von ihrem Vater – anlässlich seines Todestages richten jetzt beide Töchter erneut emotionale Zeilen an ihren Angehörigen.

"Papa fehlt mir jeden Tag, ich denke jeden Tag an ihn, ich rede jeden Tag über ihn, ich bin jeden Tag dankbar und vor allem stolz, einen so besonderen Menschen meinen Papa nennen zu dürfen", schreibt Jenny trauernd unter ein Instagram-Kinderfoto von sich mit Jens. Darauf posieren Vater und Tochter zusammen mit dem TV-Helden Alf. Vor allem stimme es sie traurig, dass er seine beiden Enkelkinder nicht aufwachsen sieht: "Jedes Mal zerbricht es mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke, dass sie ihn nie richtig kennenlernen werden."

Ihre Schwester Jessica teilt ebenfalls einen Beitrag zu Ehren von Jens. Unter ein aktuelleres Bild von sich sowie ihrem Papa kommentiert sie: "Vor einem Jahr stand die Welt auf einmal still, ich kann es immer noch nicht glauben, dass du jetzt nicht mehr da sein sollst." Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht an ihn denke – und sie hoffe, dass Jens stolz auf seine Kinder ist.

Instagram / buechner_jenny Jessica und Jenny Büchner

Instagram / buechner_jessica Jessica und Jens Büchner

ActionPress Jens Büchner in Palma de Mallorca



