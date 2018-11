Nach dem Tod von Jens Büchner (✝49) meldet sich jetzt seine älteste Tochter zu Wort! Am 17. November starb der Goodbye Deutschland-Star an einem Lungenkrebsleiden und hinterlässt neben seiner aktuellen Frau Daniela insgesamt acht Kinder und Stiefkinder. Seine Erstgeborene namens Jenny, die ihn im vergangenen Jahr zum ersten Mal zum Opa machte, richtete nun rührende Zeilen an ihn im Netz: In einem bewegenden Post nimmt sie von ihrem Vater Abschied!

"Ich werde dich immer lieben, Papa!", schrieb die 26-Jährige unter ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und Jens. Darauf befindet sich das Duo an einem Strand und sie gibt ihm ein Küsschen auf die Wange. Jenny wohnt mit ihrem Kind in Magdeburg, ihr Vater verlegte seinen Wohnsitz dagegen schon vor Jahren nach Mallorca. Nicht bekannt ist wegen der räumlichen Distanz, ob sie auch in der Klinik war, als der 49-Jährige verstarb.

Auch Daniela Büchner (40) äußerte sich bereits nach dem tragischen Verlust im Interview mit Bild. So seien seine letzten Worte an sie gewesen, dass er sie geliebt habe und glücklich gewesen sei. Ob die Blondine nach dem Ableben ihres Mannes noch weiterhin auf der Ferieninsel mit ihren Kids und den gemeinsamen Zwillingen Jenna Soraya und Diego Armani wohnen bleiben oder nach Deutschland zurückkehren wird, ist momentan ungewiss.

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca

ActionPress Jens Büchner in seiner Faneteria auf Mallorca

Hauter, Katrin / ActionPress Daniela und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018



