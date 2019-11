Schlechte Nachrichten für alle Ariana Grande (26)-Fans! Die Sängerin ist seit März mit ihrer "Sweetener World"-Tour weltweit unterwegs und füllt die Konzerthallen bis zum Bersten. Bis Ende Dezember sind die Auftritte noch geplant. Doch jetzt offenbart die Künstlerin, dass sie sich momentan überhaupt nicht gesund fühlt. Sie weiß bis jetzt auch nicht einmal, ob sie wirklich alle Tourdaten einhalten kann!

In ihrer Instagram-Story gab Ariana am Samstag ein Gesundheitsupdate: "Ich habe große Schmerzen und das Atmen fällt mir während der Auftritte schwer. Ich weiß nicht, was mit meinem Körper los ist, und das muss ich herausfinden." Sie würde alles dafür tun, um gesund zu werden, doch sie wisse immer noch nicht, ob sie alle Abende absagen müsse. Doch Fakt ist: Ihre Fans in Lexington musste sie am Sonntag bereits mit einer Absage enttäuschen.

Die 26-Jährige gibt auch zu, wie lange der Infekt ihr schon zu schaffen machen würde: "Ich bin seit der letzten Show in London krank." Seit drei Wochen quält sich die Musikerin also schon mit ihren Symptomen herum.

SIPA PRESS Sängerin Ariana Grande

Splash News Sängerin Ariana Grande

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

