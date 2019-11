Diese Rechnung hatte Bauer Michael zuerst ohne sein Herz gemacht. Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat sorgte in der diesjährigen Staffel für erhitzte Gemüter bei den TV-Zuschauern. Erst schickte er seine Liebesanwärterin Carina nach Hause – und schien Conny eine Chance zu geben. Dann entschied er sich aber plötzlich um – und holte die ursprünglich verschmähte Dame wieder zurück. Doch wie kam es bei Michael zu diesem Herzschmerz-Wirrwarr?

Gegenüber Bild versuchte der Landwirt, die verzwickte Situation zu erklären – so gut es eben ging: "Oft ist es ja so, dass die erste Entscheidung die richtige ist. Doch als ich das dann ausgesprochen habe, habe ich eigentlich sofort gemerkt: Oh, das war jetzt ein Fehler." Erst dann sei ihm aufgefallen, dass Carina eigentlich doch die bessere Wahl gewesen wäre. Die Blondine war dann von der Bitte, zu Michael zurückzukehren, doch etwas überrumpelt. Auch wenn ihr seine Zuneigung auffiel. "Ich hätte nicht erwartet, dass er seine Entscheidung so schnell bereut", meinte sie.

Unangenehm ist für den 30-Jährigen Michael allerdings die Rolle von Conny in diesem Drama. "Ja, ich habe die Conny mit dem Hin und Her verletzt. Aber sie hat es sehr gut akzeptiert und wir haben uns am Ende viel Glück gewünscht", erklärte der Bayer gegenüber dem Boulevardblatt. Die 27-Jährige kommentierte das jedoch etwas anders: "Ich hatte mich schon verliebt. Das tut weh." Könnt ihr Michaels Erklärung nachvollziehen? Stimmt ab!

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de