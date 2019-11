Sie sind das Dream-Team schlechthin: Sarah (28) und Dominic Harrison (28) sowie ihre kleine Tochter Mia Rose (1). 1,1 Millionen Abonnenten verfolgen den Alltag der Harrisons auf YouTube und fragen sich in regelmäßigen Abständen, wann die süße Familie endlich weiteren Nachwuchs erwartet. In letzter Zeit wird im Netz vermehrt darüber spekuliert, ob Sarah bereits mit Baby Nummer zwei schwanger sein könnte. Diese Babygerüchte zerren aber anscheinend an Domis Nerven!

Unter dem letzten gemeinsamen Bild von Domi und Sarah auf Instagram, stellen viele Fans eine Frage besonders oft: "Ist Sarah schwanger?" Das empfindet der 28-Jährige als ziemlich respektlos und äußert in seiner Instagram-Story deutliche Worte: "Entspannt euch! Erstens ist es extrem unhöflich, eine Frau jedes Mal zu fragen, ob sie schwanger ist. Zweitens finde ich es extrem schade, dass es schon richtig von uns erwartet wird. Drittens, wenn Sarah schwanger ist, dann erfahrt ihr das genau zu dem Zeitpunkt, an dem wir wollen, dass ihr es erfahrt." Er bittet die Follower darum, sich geduldig zu zeigen und abzuwarten. "Wenn es passiert, dann passiert es, und wenn nicht, dann nicht", fügt er seinem Statement hinzu.

Dass Domi und Sarah auf jeden Fall mehr Kinder planen, gaben sie schon vor der großen Hochzeit dieses Jahr bekannt. Dennoch geht auch Sarah die Fragerei allmählich auf die Nerven. "Wenn irgendwann der Zeitpunkt ist und wir Nachwuchs erwarten, werdet ihr das irgendwann mal von uns mitgeteilt bekommen", betont die 28-Jährige in einem YouTube-Video.

Instagram / team.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison, Social-Media-Stars

Anzeige

Tamara Bieber/Action Press Dominic und Sarah Harrison bei den Place to B Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de