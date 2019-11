Endlich klärt Anne Wünsche (28) auf! Im September veröffentlichte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin besorgniserregende Fotos von sich: Auf ihrem Oberschenkel befanden sich mehrere blauen Flecken. Viele Fans vermuteten daraufhin, Annes Freund Karim könnte ihr gegenüber handgreiflich geworden sein. Obwohl sie bereits gegenüber Promiflash beteuert hatte, dass es nichts Dramatisches sei, ließen die Nachfragen offenbar nicht nach. Nun nahm die YouTuberin erneut Stellung zu den Malen.

In einem YouTube-Video verriet die 28-Jährige nun: "Ich versuche es, mal so zu erklären: Ich glaube, die blauen Flecken zeigen nur, wie glücklich ich mit ihm bin." Um auch wirklich keine Fragen offenzulassen, stellte sie klar: "Nein, er hat mich nicht geschlagen!" Die zweifache Mutter sei sich sicher, dass ihr Partner sie niemals anfassen würde. Selbst wenn sie mal einen Wutanfall habe, werde er nicht laut. "Wir haben uns auch noch nie laut gestritten", betonte die Influencerin.

Anne sei immer noch mit Karim zusammen – und das sogar sehr glücklich. Die Blondine beteuerte, dass sie sich Gewalt von einem Mann niemals gefallen lassen würde: "Ich bin komplett gegen Gewalt, gegen Gewalt an Kindern, Gewalt an den Partner. Ich würde so etwas überhaupt nicht akzeptieren und hätte mich schon längst getrennt!"

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2019

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Ex-BTN-Star Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de