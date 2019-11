Es sah toll aus, war aber ein hartes Stück Arbeit! Das dachte sich wohl Lina Larissa Strahl (21) nach ihrer Performance bei Dancing on Ice am Sonntagabend. In der Eiskunstlauf-Show gelang es der "Bibi und Tina"-Darstellerin, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen. Um ihr hohes Level der Geschicklichkeit auf Kufen zu erreichen, hatte sie jedoch viele Stunden in der Eishalle trainiert. Diese Übungseinheiten sind für Lina eine Herausforderung!

Im Promiflash-Interview berichtete die 21-Jährige von ihren Anfängen auf dem spiegelglatten Untergrund: "Die ersten drei Tage war es mental der komplette Breakdown. Da dachte ich: 'Oh Gott, was habe ich mir angetan?' Die ersten drei Wochen waren physisch eine Katastrophe." Mittlerweile habe sie sich jedoch an die Belastung gewöhnt. Als Gründe für ihre anfängliche Erschöpfung nannte die Blondine neben den ungewohnt vielen Trainings-Sessions die neuen Bewegungsabläufe: "Es kommt beides zusammen: Kopf und Körper. Ich habe mir viele Gedanken darum gemacht, ob es alles so wird, wie ich will."

Einen gewissen Vorteil habe der Leistungssport für die Schauspielerin. Sie könne derzeit alles essen, ohne zuzunehmen. "Einen Ernährungsplan habe ich schon mal gar nicht. Das kommt mir nicht in die Tüte", witzelte Lina im Gespräch mit Promiflash. Ihr Profipartner Joti Polizoakis (24) fügte hinzu: "Alles, was wir vor oder nach dem Training machen, ist essen."

Instagram / _lina_official_ "Dancing on Ice"-Teilnehmer Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Lina Larissa Strahl bei "Dancing on Ice"

Krick, Jens / ActionPress Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

