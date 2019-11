Jetzt spricht Bauer Michaels Tante ein Machtwort! Der Franke sorgte mit seinem Liebes-Wirrwarr für gehörig Aufregung während der Hofwoche. Der Landschaftsbauer hatte Bauer sucht Frau-Kandidatin Carina den Laufpass gegeben und behielt Fahrzeug-Lackiererin Conny auf seinem Hof. Diese Entscheidung bereut der Vater einer Tochter allerdings kurz darauf. Conny reist enttäuscht ab und ihre Konkurrentin kehrt zu Michael zurück, um ihm eine zweite Chance zu geben. Dieses Wechselbad der Gefühle wühlt nicht nur Michael und seine Liebes-Anwärterinnen auf – es gibt auch seiner Tante allen Grund, dem 30-Jährigen ins Gewissen zu reden!

In der aktuellen Folge nähern sich Michael und Carina nach dem Vertrauensbruch langsam wieder an. Zusammen besuchen sie Dora, die die Entscheidung ihres Neffen noch nicht ganz verdaut hat: "Dora ist ein bisschen sauer auf mich. Sie fand es gar nicht schön, dass ich Conny nach Hause geschickt hab", gibt der Wellness-Liebhaber zu. Dennoch freut sich die Bayerin, dass Michael sein Glück mit Carina versuchen möchte – obwohl die Österreicherin den Farmer aktuell noch zappeln lässt. "Da hat sie auch Recht zu! Und wenn das in Zukunft klappen soll, glaube ich, muss sie sagen, wo es lang geht. [...] Ich hoffe, keine Enttäuschung dieses Mal. [...] Sonst zieh' ich dir die Ohren lang", redet Dora Michael ins Gewissen.

Ihre schlagfertige Aussage kommt bei Carina super an: "Ich fand es sehr schön, dass sich Dora gleich beim Kennenlernen auf meine Seite gestellt hat", freut sich die kaufmännische Angestellte.

TVNOW / Guido Engels Conny, Bauer Michael und Carina von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels Michael, Papa einer Tochter und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW Michael aus Bayern, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

