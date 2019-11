Wer hätte das gedacht? Carina gibt Bauer Michael tatsächlich eine zweite Chance. Die Bauer sucht Frau-Fans dürften von der Entscheidung der Österreicherin ziemlich überrascht sein, denn mit einer Reunion der beiden hatte bestimmt kaum jemand gerechnet. Immerhin war es zuvor ja Michael gewesen, der Carina nach anfänglichem Schwärmen einen Korb gab – und stattdessen lieber mit der Bayerin Conny gen Zukunft schreiten wollte. Carina zeigte aber Nachsicht und erklärt ihrem Lieblingsbauern, warum er eine zweite Chance bekommt.

Ihre Freude konnte die Österreicherin bei ihrer Ankunft am Bauernhof kaum verbergen: Freudestrahlend begrüßte sie den 30-Jährigen. Im anschließenden Gespräch unter vier Augen am Küchentisch raspelte Michael ordentlich Süßholz, entlockte Carina damit ein Lächeln und stellte dann selbstbewusst fest: "Wenn ich dich jetzt anschaue, bist du im Moment auch ein bisschen glücklich." Bestreiten wollte die Blondine diese Ansage zwar nicht – aber auch nicht unkommentiert lassen. "Übertreiben müssen wir jetzt nicht", entschäfte sie Michaels Feststellung und erklärte ihm dann: "Ich habe mir gedacht: Ich kann entweder stur sein und mich vielleicht immer fragen, was wäre wenn gewesen. Oder mir anhören, was du sagen möchtest."

Michael konnte sein Glück jedenfalls kaum fassen. "Wenn die Gefühle da sind, kann man sich immer entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ich werde es ihr immer wieder sagen und mich oft genug entschuldigen", beteuerte der Bayer später im Einzelinterview.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Michael, Papa einer Tochter und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de