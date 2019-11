Sind Kristen Stewart (29) und Robert Pattinson (33) noch Freunde? 2008 lernten sich die beiden Schauspieler am Set von Twilight kennen und lieben. Im Jahr 2013 folgte dann die Trennung des Traumpaares, nachdem Kristen knutschend mit dem Regisseur Rupert Sanders (48) erwischt worden war. Doch die beiden scheinen sich nach wie vor zu verstehen, denn sie stehen sogar noch in Kontakt.

Sechs Jahre nach ihrem Liebes-Aus scheinen Robert und Kristen eine platonische Beziehung zu führen. "Rob und Kristen unterhalten sich von Zeit zu Zeit. Nichts ist geplant, aber sie unterstützen sich gegenseitig, weil sie echte Freunde sind", verriet eine Quelle dem US-amerikanischen Online-Magazin HollywoodLife. Die meisten hätten keine Vorstellung davon, was die beiden gemeinsam durchgemacht haben. "Sie sind so zusammen in Hollywood aufgewachsen und das hat eine tiefe Bindung geschaffen", erklärte der Insider.

Die gegenseitige Unterstützung zeigte sich das einstige Pärchen in der Vergangenheit bereits regelmäßig. Kristen könne es beispielsweise kaum erwarten die Neuauflage von Batman, mit Robert in der Hauptrolle, zu sehen. "Wenn es um ihr Vertrauen in ihn geht, schätzt er das sehr, weil er es als etwas sehr Wichtiges und Besonderes ansieht", berichtete die Quelle.

Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart in einer TV Show, 2012

Getty Images Kristen Stewart und Robert Pattinson

Getty Images Robert Pattinson

