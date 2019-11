Dieser Verlust hat James Van Der Beek (42) und seine Frau Kimberly erschüttert. Der Schauspieler gab jetzt bekannt, dass sie ihren ungeborenen Sohn verloren haben – und das nur fünf Wochen, nachdem sie die Nachwuchs-News mit der Öffentlichkeit geteilt hatten. Jetzt meldete sich auch Kimberly erstmals nach der Fehlgeburt zu Wort und verriet: Sie hat nicht nur ihr Kind verloren, sondern wäre auch beinahe selbst gestorben.

In ihrer Instagram-Story bedankte sich die Fünffach-Mama zunächst für die liebevollen Worte von Freunden und Fans. "Innerhalb von 48 Stunden haben wir unser Baby verloren, einen Jungen, und ich wäre fast ums Leben gekommen, das ist eine Sache, die bisher nicht erwähnt wurde", erklärte die Rothaarige. Zum jetzigen Zeitpunkt sei sie nicht dazu bereit, zu verraten, was in der Notaufnahme passiert sei. Doch eines Tages wolle sie das nachholen.

Dann nahm sich Kimberly noch Zeit, um kurz das Dancing with the Stars-Aus ihres Mannes zu thematisieren. Nach der Fehlgeburt war es ihr Wunsch, dass James weiter in der TV-Show tanzt. Dass er nun raus ist, war für sie ein echter Schock. Seine Konkurrentin, Fifth Harmony-Star Ally Brooke (26), brach daraufhin in Tränen aus und wollte ihm ihren Platz schenken – eine Geste, die Kimberly sehr zu schätzen wusste: "Sie ist eine tolle Tänzerin und wir lieben sie. [...] Kleiner Engel!"

Ciao Hollywood/Splash News James van der Beek mit seiner Frau Kimberly Brook und den Töchtern Olivia und Annabelle

Splash News Kimberly und James Van der Beek bei der Global Green Pre-Oscar Gala 2017

Getty Images James Van der Beek

