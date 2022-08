Zwei Fehlgeburten: James Van Der Beek verlor fast seine Frau

James Van Der Beek (45) enthüllt weitere Details zu den Rückschlägen in seiner Familienplanung. Der Dawson's Creek-Darsteller und seine Frau Kimberly haben sechs gemeinsame Kinder. Der Weg zu diesem Glück war jedoch kein leichter: Im November 2019 und im Juni 2020 hatte seine Partnerin jeweils eine Fehlgeburt erlitten. Doch was James jetzt enthüllte: Bei der ersten soll Kimberly fast gestorben sein.

Auf Instagram teilte der 45-Jährige eine Reihe von Throwback-Fotos. Eines davon zeigt ihn und seinen Sohn im Dezember 2019. "Wir hatten gerade in der 18. Schwangerschaftswoche ein Baby und dabei auch beinahe Kimberly verloren", erinnerte sich James in der Bildunterschrift. Um auf andere Gedanken zu kommen, sollen seine Familie und er sich ein Wohnmobil gemietet und damit ohne richtigen Plan umhergereist sein. "Und so begann der Prozess – nicht unbedingt der Heilung – sondern der Vergegenwärtigung, Vergegenwärtigung des Schmerzes, Vergegenwärtigung der Schönheit um uns herum", führte der Schauspieler weiter aus.

Zweieinhalb Jahre später, nachdem sie ein weiteres Kind verloren haben, seien sie nun an den Ort zurückgekehrt – mit ihrem jüngsten, im November geborenen Sohn. "Wenn ich an diese erste Reise zurückdenke, bin ich erstaunt, wie viel ich über den Weg dorthin, wo ich jetzt bin, nicht wusste... und wie viel Frieden ich inmitten dieser Dunkelheit spüren konnte", fasste James zusammen.

Instagram / vanderjames James Van Der Beek und sein Sohn im Dezember 2019

Instagram / vanderjames Kimberly Van Der Beek und zwei ihrer Kinder

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek mit ihren sechs Kindern im Juli 2022

