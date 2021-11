James Van der Beek (44) und seine Kimberly haben in den vergangenen Monaten vermutlich viele emotionale Höhen und Tiefen erlebt. Kimberly hatte im letzten Jahr gleich zwei Fehlgeburten hintereinander. Umso größer war die Freude über die Geburt von Jeremiah vor wenigen Tagen. Aus Angst vor einer weiteren Fehlgeburt hielten die Schauspieler die Schwangerschaft zunächst geheim. Jetzt feierte die Familie mit dem Neugeborenen gemeinsam das amerikanische Erntedankfest.

"Dankbar für alles", schrieb Kimberly zu den Schnappschüssen, die sie auf Instagram postete. Die Thanksgivingparty der Familie fand draußen mit zahlreichen Gästen statt. Darunter tummelte sich auch James' ehemaliger Dancing with the Stars-Kollege Alfonso Ribeiro (50) mit seiner Familie. "Ich hoffe, alle hatten ein wunderbares Thanksgiving. Ein großes Dankeschön gilt James und Kimberly für ihre Gastfreundschaft. Es war ein großartiger Tag", schrieb der Schauspieler im Netz. Auf den Social-Media-Kanälen der Gastgeber konnten Fans an dem Fest ein wenig teilhaben. In kurzen Videoclips war eine lange Festtafel und das Buffet zu sehen.

James und Kimberly haben die Feier mit ihren Freunden offensichtlich sehr genossen. Schon im Sommer hatten die beiden einen Grund zu feiern. Sie zelebrierten im August ihren elften Hochzeitstag.

Anzeige

Instagram / vanderkimberly Kimberly Van Der Beek mit ihrem Kind, November 2021

Anzeige

Instagram / therealalfonsoribeiro James Van der Beek und Alfonso Ribeiro, November 2021

Anzeige

Instagram / vanderkimberly Die Kinder von James und Kimberly Van Der Beek, November 2021

Anzeige

Habt ihr mitbekommen, dass James und Kimberly zum sechsten Mal Eltern geworden sind? Ja, das habe ich mitbekommen! Nein, das ist an mir vorbeigegangen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de